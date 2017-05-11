為強化臺灣廠商與新南向市場聯結，經濟部國貿局本年度委託外貿協會規劃赴印尼、越南、菲律賓與馬來西亞等4地辦理「臺灣形象展」(Taiwan Export)，首場將於5月12日至14日在印尼雅加達舉行。展覽結合農委會、交通部觀光局及台中市政府等單位與140家廠商，共同展出3,500項臺灣產品，規模達150個攤位，期望透過本次展覽平台及系列活動，向印尼政府、企業及民眾行銷台灣觀光、文化及產業等整體形象，增進雙方經貿交流。

印尼擁有近2.6億人口，市場龐大，是台灣重要的經濟往來國，為增進雙向交流及強化關係，印尼台灣形象展以「印象台灣、科技生活」為主題，展現台灣高科技在產業、生活的各種應用，融入印尼民眾的日常生活，主打台灣科技提升未來的美好意象。展區分為台灣精品區、綠色臺灣循環未來形象區、健康產業形象區、人才教育區、臺灣設計力區、臺灣觀光形象區及臺灣農漁業形象區等7大形象區，並針對印尼市場的特色及兩地未來發展趨勢，設置運動休閒區、休閒食品區、美粧美容區、家居用品區、臺中好生活區、電子資通訊區及清真產品區等7大產業區。

除印尼臺灣形象展外，同時舉辦產業合作媒合會、研討會、文化表演、精品公益路跑等系列活動，其中產業合作研討會以「智慧生活的IoT解決方案」、「精準醫療」、「臺灣設計力」為主題，從科技生活、健康醫療、文創設計3個方面切入，呈現台灣產業發展現況，以及未來雙方可以合作的領域。而在展期最後一天上午，將在會場周邊舉辦台灣精品公益路跑，鼓勵參加路跑民眾捐贈書籍幫助當地失學兒童，傳遞台灣重視健康休閒的生活型態，並促進與印尼民間交流。

國貿局表示，為協助國內廠商前進新南向市場、加強與東協國家間的合作交流，積極推動各項措施，除東協台灣形象展，也辦理新南向系列商機研討會、籌組新南向企業家聯誼會、成立機械買主聯盟及臺灣清真推廣中心等，業者可多加運用。