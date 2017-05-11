淘帝-KY盼引進策略投資人 拚中國童裝市場中央社 (2017-05-11 14:25)
（中央社記者潘智義台北2017年5月11日電）淘帝國際公司，淘帝-KY（2929）指出，擬辦理私募，盼可引進策略性投資人，提升TOPBI品牌於中國大陸童裝市場競爭力。
淘帝-KY今年第1季合併營收新台幣10.85億元，稅後淨利1.55億元，每股稅後盈餘(EPS)2.2元。今年首季除面臨人民幣貶值因素、影響整體獲利表現外，為因應市場競爭及策略考量，今年首季提早進行了部分高鐵及動車廣告投放，廣告費用較去年同期增加近新台幣5000萬元所致。
受惠中國大陸童裝市場規模持續優於整體服飾產業成長力道，淘帝-KY仍積極提升童裝市場占有率。2017年第1季TOPBI品牌旗下銷售據點達1466家，並於3月開立首間TOPBI品牌形象直營店。
此外，淘帝-KY首季在交通動車、車上廣播與微信商城投放廣告，並搭配各省代理商促銷活動，以帶動TOPBI品牌春夏童裝服飾產品銷售表現，並有助於旗下各省共23個代理商於3月底秋冬產品訂購會童裝產品下單力道。
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