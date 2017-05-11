NBA／體能不代表一切 KD曝當年重訓遭教練嘲笑NOWnews今日新聞 (2017-05-11 13:56)
NBA的球風在近幾年有所改變，過去強調的身體對抗，目前較傾向於重技巧型的打法，NBA聯盟在5月10日到16日將進行2017選秀會的聯合試訓，但有部分狀元熱門球員宣布將拒絕參加，身為當年選秀榜眼的Kevin Durant贊同小老弟的作法，並且認為聯合試訓根本是在浪費時間。
身為聯盟8座全明星賽以及2014年紀賽MVP的Durant，在2007年以榜眼身分被西雅圖超音速選中時，當時的他可是連185磅（84公斤）都舉不起來，Durant遭到許多人的嘲笑，他對這件事情也相當耿耿於懷。
「我記得當時的情形，那情況就好像昨天的事。」Durant表示：「所有的體能教練都在嘲笑我，只因為我舉不起185磅，但我當時只是想，沒關係，你們盡量笑吧，雖然當時我很尷尬，但我知道當我拿到球的時候，你們絕對笑不出來。」
Durant接著表示，雖然自己沒有辦法將185磅舉起來，但他相當有自信地表示：「相信我，當年參加選秀的球員，沒有一個人能夠守得住我，雖然我當年是榜眼並且沒有辦法舉起185磅，但是這也顯示籃球不是這麼簡單的運動。」
Durant也給了即將參加聯合試訓們的小弟一些忠告，他表示：「待在家吧，用你剩下沒多少的時間努力變得更強。」
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