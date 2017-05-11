塞爾提克11日以123：101戰勝巫師，系列賽取得3：2聽牌優勢，陣中第一得分大將Isaiah Thomas（湯瑪斯）遭到巫師嚴加看防，但他勤於為隊友掩護創造空檔，是球隊致勝一大關鍵。

「身為一個籃球員你必須去解讀對手的防守，我發現對手總是會有2到3個人在看防我。」Thomas賽後表示：「所以我能做的就是拉開隊有的空間、為他們製造空檔並當個絕佳的掩護擋人者。」

Thomas並笑著表示：「我可是多才多藝、場上什麼事情都包了。」僅5呎9吋（約175公分）的Thomas在場上毫不猶豫地衝向動輒6呎、將近7呎的對手，展現無比的勇氣、並為隊友製造許多空檔、拿下了勝利。

在Thomas勤於掩護、分享球權的狀況下，中鋒Al Horford此役9投8中、高效率地攻下19分，至於Avery Bradley更是有季後賽生涯新高的29分表現。

「我想Isaiah（Thomas）常常會受到太多的關注，這時候其他人就必須挺身而出。」Horford賽後表示：「Isaiah適時地分配球權幫助了球隊，我們其他人就必須完成他所幫忙的每次進攻。」

另外Horford也透露Thomas主動幫隊友掩護是教練團所制定的策略，他聽到當下還有些不可置信，但事實證明這番策略相當有效。