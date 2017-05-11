（中央社記者黃兆平紐約10日專電）美國冰后關穎珊在老公派爾於加州訴請離婚後，羅德島州媒體證實，關穎珊也已向羅州家庭法院訴請離婚。雙方皆聲稱因難以彌補的差距導致婚姻觸礁。



兩人2013年1月在羅德島州結婚時，一度傳為美談。現年36歲的關穎珊是花式滑冰名將，5度獲世界冠軍，兩屆冬奧運獎牌，是享譽國際的華裔花式冰后。老公派爾（Clay Pell）來頭不小，出身羅德島政治世家，祖父是已故民主黨籍羅德島州聯邦參議員克萊彭•派爾（Claiborne Pell）。



派爾2014年競選羅德島州州長失利，當時常見關穎珊到處為夫婿大力輔選。至於關穎珊去年賣力為民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓助選，擔任團隊全職常任員工，耕耘亞裔選票，還在布魯克林租屋拼選戰。



羅德島州「普羅維登斯日報」（The Providence Journal）披露，關穎珊已正式向羅州家庭法院遞交申請離婚官司文件。根據關穎珊向法院遞交文件顯示，她抱怨未經任何警告下，從推特獲悉老公3月27日在加州訴請離婚。



法院文件還顯示，關穎珊要求老公不得住在位於羅德島州新港（Newport）正在重新裝修的家，也不能拿走屋內任何物品。派爾在家中放置了一張氣墊床，還有標識「Pell」的幾個行李箱。



關穎珊另要求雙方必須補償這間占地1.9英畝、擁有4間臥房的「家」所有裝潢費用及支出。兩人婚後，在2014年以150萬美元買下位在新港市的寓所，登記在兩人名下。



派爾及關穎珊結婚4年並無小孩，前陣子即傳出意見不和欲離婚消息，兩人已在去年11月分居，關穎珊還搬進新港1家汽車旅館暫住，並由母親監看房子裝修事宜。



關穎珊今年4月曾10次把申請離婚文件送給派爾，皆沒有成功。法院文件顯示，派爾一度要求法院拒絕受理（dismiss）關穎珊的離婚申請。



派爾選在加州提出離婚，關穎珊則在羅德島州提出離婚。據信，在加州離婚對收入能力較差的配偶有利，而在羅德島離婚，則對關穎珊較有利。1060511