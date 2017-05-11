遊騎兵隊日籍投手達比修有今天對教士隊之戰，先發6局失3分，是優質先發的內容，但遊騎兵隊直到7局下才攻下致勝分，以4比3擊敗教士，因此達比修雖然投的好，但沒拿到勝投。

達比修此戰前2局挨轟失分，1局上先被教士隊Wil Myers轟陽春彈（本季第8轟），2局上再被Erick Aybar轟陽春砲（本季第4轟），接著Hunter Renfroe、Matt Szczur連續安打，再攻得第3分。

度過前2局的亂流之後，達比修3局之後即穩定下來，總計達比修此戰先發6局被擊出7支安打包括2轟，失3分，三振6次、沒保送。

遊騎兵隊秋信守此戰3打數都是安打，1局下他率先敲出安打，接著靠著隊友的適時安打，跑回1分，5局下秋信守再敲安打，打回第2分，接著因為教士隊投手犯規，讓遊騎兵追成3比3平手。關鍵的7局下，遊騎兵隊攻得致勝的第4分。