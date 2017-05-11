NBA／遭橫掃出局 暴龍GM坦言球隊必須改變NOWnews今日新聞 (2017-05-11 13:43)
暴龍日前以4連敗之姿遭到騎士橫掃淘汰，連續2個球季都在季後賽不敵騎士，且和上季在東區冠軍賽2：4落敗的成績相比是不進反退，讓暴龍總管Masai Ujiri直言球隊必須作出改變。
「在季後賽這樣的表現過後，我想我們球隊必須在文化上做出重整改變。」Ujiri在接受《ESPN》的採訪時表示：「我們用同樣的方法挑戰了許多次卻沒有成功，即使目前我也不知道該如何進行，但該是嘗試不同的方向、做出改變的時候了。」
Ujiri表示改變球隊陣容並非所有問題的解答，他該做的是改變球隊的體系，不過暴龍在下個球季勢必會在陣容上有所調整，主控Kyle Lowry、前鋒Serge Ibaka、PJ Tucker和Patrick Patterson都將在本季結束後投入自由球員市場，Ujiri坦言要留下所有球員是非常不切實際的想法。
留下Lowry會是暴龍球團當務之急，這名31歲的控球後衛本季繳出生涯最佳的22.4分、4.8籃板、7助攻，從2012-13球季至今為暴龍立下許多汗馬功勞，是暴龍最仰賴的後場大將。
「我們當然會想要他（Lowry）回到陣中，能夠持續留他在隊上是最好的結果。」Ujiri強調了Lowry對於暴龍的重要性，也表示所有西賽季時所採取的動作都必須承擔一定的風險，但他無所畏懼、會盡全力為球隊找到改善良方。
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