MLB／小熊表現不如預期 總教練：缺乏休息NOWnews今日新聞 (2017-05-11 13:07)
芝加哥小熊隊總教練Joe Maddon認為球員開季表現低靡最主要的因素是缺乏休息。
「我發現缺乏睡眠比什麼事情都還嚴重。」Maddon說，「缺乏睡眠對球員的表現有很大的影響，從今年開始我們的行程就排得很混亂，大家都沒有機會好好定下來休息。」
小熊隊周日晚上與洋基打了場18局的賽事後就連夜趕路，接著又要與洛磯隊打雙重賽，逼迫小熊隊必須在凌晨5點抵達丹佛。星期二下午小熊隊以4比10慘輸給洛磯隊後，捕手Miguel Montero很嚴厲的評論「事實是我們不能把一切視為理所當然，而我們現在就是這樣。」
Montero說，「坦白說我覺得我們並沒有拿出最佳表現，我們需要被打醒，這場比賽應該是一顆很好的震撼彈。我們要不好好比賽，不然就是提早結束賽季。」
但總教練Maddon並不同意Montero的言論。「我並不覺得球隊有任何人把一切視為理所當然，」Maddon說，「我喜歡大家對我們有期待，但另一方面今年的我們是在不一樣的軌道上，這就是事實。」
Maddon指的是在2016年的開季小熊隊即拿下25勝6敗的佳績，接著一路過關斬將打破了為時108年的冠軍荒。他不只一次說過，若是期望四、五月小熊隊的表現會跟去年一樣精彩是非常不實際的。而最近小熊隊低靡的戰績也確實證實了這點。「對我而言我覺得最大的問題是守備，我們並沒有展現出該有的水準確實接好每一顆球，而這些是我們表現不佳的基本因素。」
Maddon並不要求球隊回到巔峰狀態，他只希望大家做好自己的本份。「我們只是需要回到我們應有的水準。」Maddon說，「這並不簡單，但我們需要做的事只是步上軌道，一起回到比賽的最佳狀態，一切就會沒事的。」
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雙德加時0分贏家卻是馬刺 他們告訴你籃球真諦【北京新浪網】
林書豪曝NCAA種族歧視更嚴重 最後悔之事是它【北京新浪網】
中華職棒【NOWnews今日新聞】
本澤馬神作！凌波微步1V3過人 黑他的人請打臉【北京新浪網】
名宿:英超被皇馬巴薩掏空 實力早被歐冠列強甩開【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》