芝加哥小熊隊總教練Joe Maddon認為球員開季表現低靡最主要的因素是缺乏休息。

「我發現缺乏睡眠比什麼事情都還嚴重。」Maddon說，「缺乏睡眠對球員的表現有很大的影響，從今年開始我們的行程就排得很混亂，大家都沒有機會好好定下來休息。」

小熊隊周日晚上與洋基打了場18局的賽事後就連夜趕路，接著又要與洛磯隊打雙重賽，逼迫小熊隊必須在凌晨5點抵達丹佛。星期二下午小熊隊以4比10慘輸給洛磯隊後，捕手Miguel Montero很嚴厲的評論「事實是我們不能把一切視為理所當然，而我們現在就是這樣。」

Montero說，「坦白說我覺得我們並沒有拿出最佳表現，我們需要被打醒，這場比賽應該是一顆很好的震撼彈。我們要不好好比賽，不然就是提早結束賽季。」

但總教練Maddon並不同意Montero的言論。「我並不覺得球隊有任何人把一切視為理所當然，」Maddon說，「我喜歡大家對我們有期待，但另一方面今年的我們是在不一樣的軌道上，這就是事實。」

Maddon指的是在2016年的開季小熊隊即拿下25勝6敗的佳績，接著一路過關斬將打破了為時108年的冠軍荒。他不只一次說過，若是期望四、五月小熊隊的表現會跟去年一樣精彩是非常不實際的。而最近小熊隊低靡的戰績也確實證實了這點。「對我而言我覺得最大的問題是守備，我們並沒有展現出該有的水準確實接好每一顆球，而這些是我們表現不佳的基本因素。」

Maddon並不要求球隊回到巔峰狀態，他只希望大家做好自己的本份。「我們只是需要回到我們應有的水準。」Maddon說，「這並不簡單，但我們需要做的事只是步上軌道，一起回到比賽的最佳狀態，一切就會沒事的。」