修杰楷甜曬「幸福循環」 咘咘露肩萌翻天NOWnews今日新聞 (2017-05-11 13:10)
藝人修杰楷與賈靜雯先後生下女兒咘咘以及Bo妞，今（11）日修杰楷在臉書曬出帶咘咘出門、抱著Bo妞的幸福照片，隨即引起大批網友狂喊：「咘咘好可愛」，更有網友敲碗說想看Bo妞的正面照呢！
修杰楷在臉書表示：「大的出門，小的睡覺；大的睡覺，小的醒來。」並PO出帶著咘咘出門散步的照片，其中一張咘咘衣服沒穿好露出雙肩，有網友笑說：「爸爸又要崩潰了嗎？」修杰楷認為兩個女兒在睡著與醒來的時間，調配得剛剛好，笑說：「好一個幸福循環！」而他抱著Bo妞的照片，充滿濃濃父愛，許多網友更讚修杰楷是個好爸爸。
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