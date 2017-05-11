港人快樂指數高 調查：達77%中央社 (2017-05-11 13:04)
（中央社記者張謙香港11日電）港大民意研究計畫今天公布調查指出，香港本地有77%的受訪者表示過去1年感到快樂。此外，家庭收入愈高，快樂指數愈高。
香港賽馬會委託香港大學民意研究計畫於去年4至7月訪問4000多名香港市民，研究港人及香港家庭的快樂指數。
商業電台報導，港大民意研究計畫今天公布。在個人感受上，77%的受訪者表示快樂，另有76%表示在家庭上也感到快樂。
調查顯示，女性的快樂感高於男性。此外，45歲以上受訪人士感到最快樂，18至24歲年輕人的快樂指數最低。
調查也反映出，家庭收入愈高，快樂指數愈高。1060511
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