▲雪莉於古巴激突瀟灑做自己，完全不介意外界眼光。（圖／翻攝自IG，2017.05.10）

前f(X)成員雪莉近日高調遊古巴，還在IG大方上傳激突照。而日前她才與大叔級男友崔子分手，把IG恩愛照刪光。如今雪莉再與大她11歲的總監金民俊傳出新戀情，經紀公司SM娛樂也已發表聲明，證實兩人正在熱戀中。

據《SBS funE》報導，雪莉的新歡金民俊是某嘻哈潮牌總監，副業是經營餐飲業。他年初時透過朋友結識雪莉，之後兩人進展為情侶。雪莉所屬經紀公司SM娛樂也對外發表聲明，表示兩人已交往兩個月，但顧及到男方並非演藝圈人士，還請外界給予兩人私人空間。

而兩人才公開戀情沒多久，隨即又有韓媒出來踢爆，表示雪莉與金民俊對外聲稱今年三月開始交往，但兩人於今年2月14日情人節時就被抓包一起約會，前男友崔子也曾以雙關語的方式暗示外界女方出軌，疑似雪莉早在二月就已劈腿兩男。