日職／陽岱鋼不在一軍 巨人老闆抓狂NOWnews今日新聞 (2017-05-11 12:27)
阪神虎隊與巨人隊昨天在東京巨蛋交手，「傳統的一戰」巨人隊大爆發，全場5轟也順利贏球復仇，但讀賣新聞集團本社代表董事、主筆渡邊恆雄看完球卻抓狂，原因是陽岱鋼、山口俊、森福允彥這三位去年大手筆挖角來的球員都不在一軍。
渡邊表示：「沒辦法啊。新找來的這三位都不在這邊，至於為什麼？你要去問球探。」
陽岱鋼3月就受傷，至今還無法回到一軍，甚至還沒在二軍完整出賽，雖然2日已經可以開始打擊訓練，但沒有登錄，就代表尚未完全康復。
而山口俊則是因為肩傷，春訓就在二軍，不過山口俊今天在三軍練習比賽中，最快飆出144公里速球，可見傷勢已有好轉，森福則是狀況不佳下放。
巨人隊去年破天荒一口氣找來三位自由球員，卻都沒在一軍，也難怪渡邊會抓狂。
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