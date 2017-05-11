5月10日於斗六球場進行的中信兄弟對戰統一獅的比賽，獅隊總教練黃甘霖於比賽結束後，以腳踢裁判室窗戶並大聲咆哮抗議，被聯盟認定為不當行為，最終被判罰禁賽一場。而統一領隊蘇泰安今表示，蔗總這樣的表現只是一種「自我發洩」的行為，既然聯盟做出決定，球隊也尊重判決。

統一上一戰以1分差敗給中信兄弟，吞下近期4連敗，賽後總教練黃甘霖因為對裁判好球帶有所不滿，因而有較大的抗議動作，被罰款2萬元、並於5月11日禁賽1場。

統一獅領隊蘇泰安認為，黃甘霖在賽後求好心切，可能在裁判室附近有一些抗議的動作，但這些都是個人情緒上的發洩，既然聯盟認為不妥，那相信黃總也會虛心改進。

而今天獅隊在台南和中信兄弟的比賽，將由首席教練「苦瓜」許聖杰代理總教練一職。