陳偉殷牛棚練投 最快17日重返先發中央社 (2017-05-11 12:53)
（中央社記者林宏翰台北11日綜合報導）因手臂疲勞進入傷兵名單，旅美棒球好手陳偉殷今天恢復牛棚練投，等明天確定手臂狀況後，最快能在台灣時間17日先發。
效力馬林魚隊的陳偉殷2日（台灣時間）對光芒隊繳出6局失2分的優質先發後，進入10天傷兵名單，原本13日復出對勇士隊先發，因為復原狀況不如預期，球隊宣布換人。
當地媒體報導，陳偉殷本週開始傳接球，今天牛棚練投，要等明天與球隊防護員確認狀況後，才能決定是否復出，「要100%確定手臂狀況沒問題」。
陳偉殷去年因手肘傷勢缺陣2個月，這次特別謹慎，上星期做核磁共振（MRI）檢查，看起來沒有大礙。如果一切順利，最快在台灣時間17日對太空人隊先發。
陳偉殷本季先發5場，有3場優質先發，共投27局有20次三振，戰績2勝1敗、防禦率4.33，直球均速90英里。1060511
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