（中央社台北11日電）中華職棒今天公告指出，由於統一獅隊總教練黃甘霖在昨天比賽結束後，以腳踢裁判室窗戶並大聲咆哮抗議，認定為不當行為，處於禁賽一場並罰款新台幣2萬元，禁賽場次於今日執行。



統一獅昨晚在斗六棒球場與中信兄弟隊交手，以4比5敗陣。黃甘霖賽後疑似不滿裁判，以腳踢裁判室窗戶，並大聲咆哮。



聯盟今天發出公告指出，認定黃甘霖的行為是不當行為，違反聯盟規章規定，依規章之球團隊職員違規罰規定第15條「球團隊職員對聯盟裁判有言語或行為侮辱者」，處黃甘霖罰款2萬元，禁賽一場，有關禁賽部分將於今日執行。



統一今天在台南棒球場再戰中信兄弟，先發投手潘威倫將挑戰千K大關，成為本土投手第一人。1060511