踢窗又咆哮 統一總教練黃甘霖禁賽罰款中央社 (2017-05-11 12:53)
（中央社台北11日電）中華職棒今天公告指出，由於統一獅隊總教練黃甘霖在昨天比賽結束後，以腳踢裁判室窗戶並大聲咆哮抗議，認定為不當行為，處於禁賽一場並罰款新台幣2萬元，禁賽場次於今日執行。
統一獅昨晚在斗六棒球場與中信兄弟隊交手，以4比5敗陣。黃甘霖賽後疑似不滿裁判，以腳踢裁判室窗戶，並大聲咆哮。
聯盟今天發出公告指出，認定黃甘霖的行為是不當行為，違反聯盟規章規定，依規章之球團隊職員違規罰規定第15條「球團隊職員對聯盟裁判有言語或行為侮辱者」，處黃甘霖罰款2萬元，禁賽一場，有關禁賽部分將於今日執行。
統一今天在台南棒球場再戰中信兄弟，先發投手潘威倫將挑戰千K大關，成為本土投手第一人。1060511
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雙德加時0分贏家卻是馬刺 他們告訴你籃球真諦【北京新浪網】
林書豪曝NCAA種族歧視更嚴重 最後悔之事是它【北京新浪網】
中華職棒【NOWnews今日新聞】
本澤馬神作！凌波微步1V3過人 黑他的人請打臉【北京新浪網】
名宿:英超被皇馬巴薩掏空 實力早被歐冠列強甩開【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》