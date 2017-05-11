南宮珉受傷粉絲嚇壞 經紀公司：戲劇效果NOWnews今日新聞 (2017-05-11 11:56)
南韓演員南宮珉近來因演出韓劇《金科長》，讓他晉升「南朋友」之一。人氣看漲的他，最近正忙於拍攝新的作品《操作》。而他於日前在社群網站上傳一張身穿病人服，臉上還有傷口的照片，讓許多粉絲擔心他的身體健康。
南宮珉在IG上貼出兩張照片，一張穿著深色帽T，對鏡頭擺出怪表情；另外一張則是穿著病人服，臉上掛彩的照片，並寫下「受傷」。而對此南宮珉所屬的經紀公司935 Entertainment出面表示，南宮珉目前正投入新作品《操作》的拍攝中，他貼出的照片只是戲劇效果，雖然劇情中有動作戲，但是他並沒有受傷，要外界放心。
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