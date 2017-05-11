▲南宮珉上傳兩張照片，但是因為其中一張「受傷照」引起討論。（圖／翻攝自南宮珉IG，2017.05.11）

南韓演員南宮珉近來因演出韓劇《金科長》，讓他晉升「南朋友」之一。人氣看漲的他，最近正忙於拍攝新的作品《操作》。而他於日前在社群網站上傳一張身穿病人服，臉上還有傷口的照片，讓許多粉絲擔心他的身體健康。

南宮珉在IG上貼出兩張照片，一張穿著深色帽T，對鏡頭擺出怪表情；另外一張則是穿著病人服，臉上掛彩的照片，並寫下「受傷」。而對此南宮珉所屬的經紀公司935 Entertainment出面表示，南宮珉目前正投入新作品《操作》的拍攝中，他貼出的照片只是戲劇效果，雖然劇情中有動作戲，但是他並沒有受傷，要外界放心。

▲南宮珉上傳兩張照片，但是因為其中一張「受傷照」引起討論。（圖／翻攝自南宮珉IG，2017.05.11）