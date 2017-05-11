MLB／威特斯棒打老東家 金鶯中止6連勝NOWnews今日新聞 (2017-05-11 11:59)
國民隊Matt Wieters（威特斯）棒打老東家金鶯隊，9局下Wieters擊出再見安打，打回致勝的2分，讓國民隊7比6逆轉勝金鶯隊，中止了金鶯的6連勝。
Wieters今年2月與國民隊簽約，離開了他效力8年的金鶯隊。此戰9局下金鶯6比4領先，代班守護神Brad Brach登板，Jayson Werth轟陽春彈（本季第6轟）開啟了國民隊的絕地大反攻。
接著Bryce Harper擊出二壘打，一出局之後，Daniel Murphy獲故意保送，Anthony Rendon再敲安打，滿壘。Wieters面對老東家，毫不手軟，擊出右外野方向的再見安打，送回2分，逆轉戰局。
此戰國民隊由「天才小史」Stephen Strasburg先發，投6局被擊出8支安打，包括Mark Trumbo五局上轟出的2分彈（本季第4轟），失5分，三振9次、保送3次，無關勝敗。
金鶯隊Manny Machado又在7局上轟出陽春彈（本季第9轟）。
國民隊共擊出13支安打，Wieters擊出3支安打，除了Jayson Werth，Michael Taylor也在8局下轟2分彈（本季第1轟）。
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