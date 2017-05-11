去年下半年表現失常的Novak Djokovic（喬科維奇），接連在溫網、里約奧運與澳網爆冷提早出局。剛於去年12月與跟隨他多年的教練分道揚鑣，見情況未好轉前陣子又大動作解散了自己的教練團，想全部歸零後找回重返巔峰的方式。大家都在觀望以衛冕身份參加馬德里大師賽的他究竟能否東山再起？

昨日Djokovic以6-1, 4-6, 7-5擊敗Nicolas Almagro，成功挺進第三輪比賽。這場比賽歷時兩小時，進入第三盤兩人以盤數一比一平手，Djokovic在關鍵時刻破發取得6-5領先，最後保住發球局取得勝利。

這次的勝利對於Djokovic來說是一針強心劑，他嘗試在這次馬德里大師賽中重新調整，才能以最佳狀態迎接接下來的法國公開賽。

「當你開始贏不了球時，你必須要重建自信，」Djokovic說，「而贏球絕對是增長自信的最好辦法。」

Djokovic因肘傷今年減少了不少賽事，週三的比賽是他與長期合作的教練Marian Vajda分開後的第一場比賽。

他在本季的第一個勝利始於杜拜網球賽，但在接下來的所有錦標賽他都在八強止步。「我還在試著找回我的節奏與球感，」Djokovic說，「我很清楚現在並不是我的最佳狀態，但我還是選擇相信自己和這個過程能夠帶給我的能量。我從今天的比賽得到很多的正面能量。」

Djokovic將會在今晚8:00對上地主球員Feliciano Lopez。