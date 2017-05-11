網球／挺進第三輪，前球王喬科維奇能否東山再起？NOWnews今日新聞 (2017-05-11 12:04)
去年下半年表現失常的Novak Djokovic（喬科維奇），接連在溫網、里約奧運與澳網爆冷提早出局。剛於去年12月與跟隨他多年的教練分道揚鑣，見情況未好轉前陣子又大動作解散了自己的教練團，想全部歸零後找回重返巔峰的方式。大家都在觀望以衛冕身份參加馬德里大師賽的他究竟能否東山再起？
昨日Djokovic以6-1, 4-6, 7-5擊敗Nicolas Almagro，成功挺進第三輪比賽。這場比賽歷時兩小時，進入第三盤兩人以盤數一比一平手，Djokovic在關鍵時刻破發取得6-5領先，最後保住發球局取得勝利。
這次的勝利對於Djokovic來說是一針強心劑，他嘗試在這次馬德里大師賽中重新調整，才能以最佳狀態迎接接下來的法國公開賽。
「當你開始贏不了球時，你必須要重建自信，」Djokovic說，「而贏球絕對是增長自信的最好辦法。」
Djokovic因肘傷今年減少了不少賽事，週三的比賽是他與長期合作的教練Marian Vajda分開後的第一場比賽。
他在本季的第一個勝利始於杜拜網球賽，但在接下來的所有錦標賽他都在八強止步。「我還在試著找回我的節奏與球感，」Djokovic說，「我很清楚現在並不是我的最佳狀態，但我還是選擇相信自己和這個過程能夠帶給我的能量。我從今天的比賽得到很多的正面能量。」
Djokovic將會在今晚8:00對上地主球員Feliciano Lopez。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【NOW健而婷】美型人生-大餐急救套組-唐辛子+甲殼素(2瓶組)
- ANNICK GOUTAL UN MATIN D'ORAGE 雨後清晨淡香水 100ml
- 品家居 麥得森2尺淺胡桃展示櫃-60x40.2x121.5cm-免組
- 【Sleep tight】二線高蓬度/舒柔布/免翻面/蜂巢式獨立筒床
- 【草本之家】五色纖盈/白腎豆/武靴葉/唐辛子(60粒6入)
- 【御品活力源】台灣原生種 行家推薦(好評回購 甲魚精4盒)
- 【草本之家】冬蟲夏草菌絲體中華被毛孢(100粒3入)
- HITACHI 日立 MRORBK5500T 33L過熱水蒸氣烘烤微波爐(日本原
- (雙入組) FULL POWER idol K8 PLUS 個人行動KTV
- XBOX ONE 全境封鎖同捆機 1TB
雙德加時0分贏家卻是馬刺 他們告訴你籃球真諦【北京新浪網】
林書豪曝NCAA種族歧視更嚴重 最後悔之事是它【北京新浪網】
中華職棒【NOWnews今日新聞】
本澤馬神作！凌波微步1V3過人 黑他的人請打臉【北京新浪網】
名宿:英超被皇馬巴薩掏空 實力早被歐冠列強甩開【北京新浪網】