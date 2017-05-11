勇士和騎士雙方都目前在季後賽所向披靡，皆以橫掃之姿淘汰對手、未嘗敗績，很有可能連續3年都在總冠軍賽碰頭，對此騎士「魯教頭」Tyronn Lue表示雙方就像當年的湖人和塞爾提克對決一般引人入勝。

總冠軍賽極有可能連續3年上演「騎勇對決」，部分球迷開始對此抨擊季後賽的結果太好預測、略顯無聊，Lue則表示：「這可不是壞事，就像以前人們總是想要看湖人和塞爾提克爭冠一樣，我想現在人們也很喜歡看其是跟勇士對決，這2隊都打出最好的比賽水準。」

「總冠軍賽是同樣的2支球隊交手，有何不可呢？」Lue表示：「我完全不覺得這是個問題，去年的總冠軍賽是NBA歷史上相當棒的對決，而現在他們還多了Kevin Durant，他們會更有競爭力。」

不過Lue也強調不僅是勇士，每一隊都會是潛在的爭冠對手：「我一直都在關注其他球隊的比賽，不管是馬刺、火箭、勇士，巫師還是塞爾提克，每一隊我都相當注意，我總是不斷地在思考，想辦法讓球隊能夠更加進步。」

至於騎士中鋒Tristan Thompson則表示目前球隊只專注在下一輪的比賽：「我們還不會去想勇士的事情，我們只注意塞爾提克和巫師，在之前我們只注意暴龍，我們只在乎眼前必須要打倒的對手。」

「在這個時候你不能先去關注之後可能遇上的對手，每一支球隊都是強隊，都有打倒任何人的實力。」Thompso表示：「我們今年曾輸給塞爾提克和巫師過，所以這絕對不會是簡單的對決，每支球隊都值得被尊敬，我們會一步一腳印地好好面對接下來的對手。」