尼克前鋒Kristaps Porzingis（波辛傑斯）日前缺席季末球隊會議，有可能出走尼克的消息不脛而走，今天Porzingis的哥哥Janis表示根據了解，Kristaps是希望留在尼克的，但是希望球隊能夠建立一個舒適的環境，並且能有所進步以及追求勝利。

Janis是Kristaps的親哥哥，同時也身兼他的經紀人，Janis表示：「Kristaps想要留在紐約，他感到這裡是他的家，這是無庸置疑的，他只希望球隊能夠創造一個可以讓他成長並且贏球的環境。」

由於Porzingis缺席季末的球隊會議，加上Porzingis傳出對於球隊不斷爆出的肥皂劇以及戰績不佳等原因感到厭煩，希望能夠離開尼克，因此，許多球隊開始探詢有關交易Porzingis的可能。

Porzingis是尼克目前重建的核心，2015年被尼克以首輪第4順位選中，當時在選秀會中，尼克球迷對這個決定相當憤怒，不斷發出噓聲來抗議尼克球團的決定，甚至有小球迷當場落淚，但隨著賽季開打，Porzingis用好表現來征服尼克球迷的心，本季更繳出18.1分7.3籃板的好成績，尼克球團也希望以延長合約來留住這名來自拉脫維亞的好手。