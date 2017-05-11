▲麥可帕克斯驚傳逝世消息，享壽77歲。（圖／翻攝自網路，2017.05.11）

曾演出《追殺比爾》及其續集、《亞果出任務》等電影的資深影星麥可帕克斯（Michael Parks）在美國當地時間9日驚傳逝世消息，享壽77歲，經紀公司與導演好友凱文史密斯已證實噩耗。

導演凱文史密斯透過自己的IG證實好友麥可帕克斯過世消息，感性表示：「麥可曾是，也永遠將會是我所認識的最棒演員。」透露他自《惡夜追殺令》後就迷上這位演員，許願要為他寫劇本，真正成為編劇後，就為他寫了《血國》以及《人型海象》。他難過表示：「再見了，老朋友，我們之後會再次見面重聚的。」

麥可帕克斯1961年參演電視節目《The Real McCoys》正式出道，陸續演出超過百部電影及電視劇集，是名導昆汀塔倫提諾、勞勃羅里葛茲，還有凱文史密斯等人最喜愛的「御用」角色。