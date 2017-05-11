微信未供個資遭俄禁 共軍報：值得深思中央社 (2017-05-11 12:11)
（中央社台北11日電）中國大陸中國國防報今天報導，由於微信海外版（Wechat）未將用戶資訊提供給俄國，因此在俄羅斯被禁。報導分析，出於資安立場，這樣的作法值得深思。
俄羅斯政府禁止的通訊軟體不只有微信，加拿大RIM公司推出的黑莓機社交平台BlackBerry Messenger，以及由南韓NHN集團日本子公司推出的通訊軟件LINE等，也紛紛被禁。
報導表示，據信這些軟體營運商沒有在俄羅斯政府相關機構登記，也沒有將用戶數據上傳給俄羅斯當局。出於資訊安全和國家安全方面的考慮，俄羅斯採取相應的管制措施。
報導聲稱，如果站在俄羅斯的立場上，從資訊安全的角度考慮，俄羅斯的做法值得深思。
報導並指出，使用通訊軟體必須綁定手機號碼和電子郵件信箱；另外，需要實名認證的軟體則必須登錄真實姓名、身分證資料等個資，並會將相關個資提供給軟體營運商，屆時個資與通訊錄、通訊數據等資料都會被營運商掌握，資安隱憂可見一斑。1060511
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