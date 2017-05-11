曼尼旅日首轟出爐 合約簽到7月底中央社 (2017-05-11 12:09)
（中央社記者林宏翰台北11日綜合報導）在美國大聯盟敲出555支全壘打、2013年來台造成旋風，棒球名將曼尼（Manny Ramirez）以44歲的年紀在日本獨立聯盟敲出全壘打。
曼尼效力四國島聯盟的高知鬥犬隊，10日以2比3敗給德島藍短襪隊，但擔任4棒、指定打擊的曼尼敲出赴日以來的第1支全壘打。
曼尼在第2局首次上場打擊時，在球數1好1壞的情況下，面對一記137公里的直球，打到反方向的中右外野觀眾席。
曼尼跑過4個壘包後，回到休息室與隊友一一擊掌。他賽後對日本媒體表示，「感覺非常好」。
曼尼敲出旅日首轟，累計11場比賽37打數，敲出16支安打、7分打點，有5次三振、8次四死球，打擊率4成32。
曼尼與高知鬥犬合約到7月底，球團高規格禮遇，配有賓士轎車、司機，住的飯店每晚700美元，還有無限量供應的壽司讓他吃到飽。
高知鬥犬隊有台灣球員蔣智賢、林哲瑄在2015年曾經效力，現在有投手羅國華、林逸翔與曼尼同隊。
曼尼在2013年來台效力義大犀牛隊，停留約3個月的時間，在台灣出賽49場敲出64支安打、8支全壘打，打擊率3成52。
曼尼在美國大聯盟19年敲出555轟，生涯主要效力印地安人隊、紅襪隊，12度入選明星賽，曾經拿下聯盟打點王、打擊王、全壘打王。他也以特立獨行、我行我素的個人風格著稱，有句話說「曼尼就是曼尼」。1060511
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