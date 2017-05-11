



知名女演員趙雅芝的小兒子黃愷傑被稱為最帥星二代，踏進演藝圈後，在許多影視作品中累積能量和人氣，訓練自己的演技，這次首度挑大樑擔任電影《以愛為名》的男主角，雖然曾在《新兵正傳：蛙人傳》中戲份吃重，不過因為有和其他演員一起演出，他笑說壓力比較沒有這麼大，而這次拍攝《以愛為名》卻是唯一男主角；在劇中獻出了螢幕初吻，對手王奕瑾碰巧也是「第一次」，兩人拍攝時十分緊張，導演王毓雅還開玩笑要故意喊卡，讓他們多親幾次就熟練了，也好在兩人夠爭氣，實際拍攝這場戲時沒有NG太多次就收工了。

這次除了拍攝純愛的戲碼外，也特別為電影學習劍道一個月，因為黃愷傑的運動細胞極佳，也讓共同學習的王奕瑾大喊苦，要比黃愷傑花一倍的時間才能搭得上，不過也因為劍道課讓兩人培養出好交情，黃愷傑表示這次是第一次學習劍道，才知道劍道分這麼多種，而這次學習的是合氣道，是個很好玩的機會。

被問到媽媽趙雅芝看過片了沒，黃愷傑靦腆笑說還沒，不過媽媽通常會用演員的專業角度認真檢討他，讓他很緊張，但自己也相信這次在《以愛為名》的表現一定不會讓她失望。

劇中黃愷傑飾演一位生性沈穩的大男孩，和女主角王奕瑾有一段初戀純純的愛，而後兩人雖然因為誤會而分開，卻這段青春回憶念念不忘。《以愛為名》由大唐國際娛樂出品發行，將在5月19日上映。

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』