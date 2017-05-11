《君主》世子的悲傷告白 梁耀燮唱給你聽NOWnews今日新聞 (2017-05-11 11:24)
南韓男團HIGHLIGHT成員梁耀燮，擁有超強歌唱實力，時常為韓劇演唱OST，包括已經完結的《花郎》，獨特的嗓音詮釋歌詞，令人印象深刻。日前傳出他將為新韓劇《君主─假面的主人》演唱OST，而在昨（10）日，音源搶先公開。
韓劇《君主─假面的主人》首波OST《因為是男人不能哭》請來梁耀燮演唱，歌曲以具有古代感的弦樂當作主旋律，歌詞講述男生對女生哀痛的告白，就向是劇中俞承豪飾演的李愃對武家之女韓家恩（金所炫飾）的感情，而梁耀燮高亢的嗓音，將情感藉由歌聲向觀眾傳達，讓人不禁聯想劇情發展。
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