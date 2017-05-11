▲梁耀燮（左圖）為韓劇《君主─假面的主人》演唱的首波OST公開。（圖／翻攝自梁耀燮、君主IG，2017.05.11）

南韓男團HIGHLIGHT成員梁耀燮，擁有超強歌唱實力，時常為韓劇演唱OST，包括已經完結的《花郎》，獨特的嗓音詮釋歌詞，令人印象深刻。日前傳出他將為新韓劇《君主─假面的主人》演唱OST，而在昨（10）日，音源搶先公開。

韓劇《君主─假面的主人》首波OST《因為是男人不能哭》請來梁耀燮演唱，歌曲以具有古代感的弦樂當作主旋律，歌詞講述男生對女生哀痛的告白，就向是劇中俞承豪飾演的李愃對武家之女韓家恩（金所炫飾）的感情，而梁耀燮高亢的嗓音，將情感藉由歌聲向觀眾傳達，讓人不禁聯想劇情發展。