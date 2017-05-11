Angelababy化身超級英雄 性感COS金鋼狼NOWnews今日新聞 (2017-05-11 11:40)
女星Angelababy近日為拍攝雜誌Cosplay知名漫畫人物「金鋼狼」、「貓女」，並找來為她拍攝孕照的攝影大師陳漫，打破漫畫與現實的交界，以半真人半漫畫的方式呈現Angelababy扮演超級英雄的模樣。
Angelababy與黃曉明生下兒子「小海綿」，升格媽媽的她也依舊保有少女心，於近日為拍攝雜誌大搞Cosplay。其中扮演金鋼狼的她穿著緊身皮衣露出姣好身材，並從開高衩的裙子大秀辣腿，以性感又無邪的模樣驚豔許多網友；Angelababy更火辣爆乳詮釋神祕的貓女，Angelababy以黑紗遮住雙眼，用她的方式演繹出這個獨立、冷酷、敢愛敢恨的漫畫人物。
許多網友對於Angelababy化身超級英雄都相當讚嘆：「完全就是漫畫裡走出來的美少女。」、「二次元的baby，我心中永遠的少女。」看來Angelababy無論扮演什麼角色，她天真無邪的魅力依舊能擄獲粉絲的心呢！
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