（中央社記者戴雅真倫敦11日專電）英國「足球金童」貝克漢近期客串演出好友蓋瑞奇執導的電影「亞瑟：王者之劍」，但在最近釋出的預告片中，他生硬的台詞及演技卻讓網友不忍卒睹。



「亞瑟：王者之劍」一片由蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，貝克漢（David Beckham）於片中飾演性格狂暴的盜賊領袖，卡司還包括飾演暴君的英國男星裘德洛（Jude Law），以及飾演「亞瑟王」的查理漢納（Charlie Hunnam），將於19日在英國上映。



貝克漢先前曝光角色定妝照，變身一口爛牙的疤面煞星，不但面露凶光，鼻子又腫又紅，顛覆以往形象。



但是預告片於9日釋出後，貝克漢的演技讓網友連連搖頭。



在預告片中，飾演亞瑟王的查理漢納詢問貝克漢要怎麼做，貝克漢用一口倫敦勞工階級的考克尼口音說，「你以為在哪裡？在那上面，笨蛋。」



有人留言說，「至少我們知道大衛貝克漢不會演戲。」也有人說，他還是去拍廣告比較好，看的人至少比較不痛苦。



更有毒舌網友說，「難道去請個真正的演員不會比貝克漢便宜嗎？聽他說台詞，像是在聽指甲刮黑板。」



有網友說，「雖然這一幕是亞瑟王拔劍的經典畫面，但是貝克漢實在太搶戲了。」



也有網友批評導演蓋瑞奇徇私，讓演技不過關的好友貝克漢客串，毀了電影。1060511