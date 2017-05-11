NBA／Leonard出戰存疑 馬刺G6不妙？NOWnews今日新聞 (2017-05-11 10:57)
馬刺前役歷經延長賽惡鬥後以3分之差險勝火箭，系列賽取得3：2的聽牌優勢，不過第6戰將回到火箭主場舉行，且陣中第一主將「可愛」Kawhi Leonard已正式被球隊列入每日傷兵名單、尚無法確定能否出賽，對馬刺而言是一大隱憂。
Leonard是在第三節還剩下5分37秒、成功製造James Harden失誤後、準備攻防轉換之際不慎踩到Harden的腳而扭傷左腳踝，雖然他持續待在場上，但隨後決勝第四節以及延長賽都並未出賽。
Leonard在賽後曾向媒體表示自己第6戰會帶傷上陣，但11日馬刺球團卻正式將Leonard列入每日傷兵名單，並表示不僅腳踝扭傷、Leonard的膝蓋也有些許傷勢，目前還無法確定第6戰能否出賽。
倘若Leonard缺陣，對於馬刺來說是一大利空，系列賽至今Leonard面對火箭每場可攻下23.8分、9.8籃板、5.8助攻，且是馬刺用來箝制Harden最有利的武器，在主控Tony Parker已經報銷的情況下，缺少Leonard會讓馬刺第6戰面臨相當嚴峻的考驗。
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