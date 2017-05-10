▲北川景子主演的《房仲女王》收視成績亮眼。（圖／翻攝自網路，2017.05.10）

日本女星北川景子近日在綜藝節目《中居正廣的觀點圖書館》的「演藝圈最美女星」票選中奪冠，人氣超夯。

現年30歲的北川景子去年初閃嫁搖滾歌手DAIGO，婚後兩人各自忙於事業，肚皮還未有消息。北川景子最新主演日劇《房仲女王》收視表現亮眼，聲勢可說是如日中天。

《中居正廣的觀點圖書館》針對20歲至60歲的5萬名網友進行票選調查「演藝圈最美女星」，北川景子囊括20至50歲的冠軍，在60歲網友部分也僅輸給吉永小百合位列第二，廣受各世代喜愛，她本人獲知後開心表示：「看到結果我嚇了一跳，謝謝大家支持。」