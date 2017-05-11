太空人隊Carlos Correa（科雷亞）總是在2出局之後建功，今天對勇士隊之戰，Correa五局下適時擊出安打，打回超前的2分，幫助太空人4比2擊敗勇士，打下3連勝佳績。

同時，太空人隊目前戰績23勝11敗，不僅在美國聯盟西區排名第一，而且這是太空人隊隊史前34場比賽的最佳成績。

Correa本季經常在2出局之後，目前的17打點，有8打點是在2出局之後打下的。此戰5局下太空人隊2出局之後，Carlos Beltran先敲安打，Jose Altuve獲保送，Correa擊出二壘打，打回2分，接著Yuli Gurriel再敲安打，Correa再跑回1分，這一局在Correa的帶動下，太空人攻下逆轉的3分。

Correa表示我只是想選到一個好球來攻擊，這一球是個紅中的滑球，讓我可以打出安打，送回壘上的隊友。

太空人隊先發投手Joe Musgrove投6局被擊出4支安打，包括Freddie Freeman、Adonis Garcia各1轟，失2分，贏得勝投（2勝3敗），Ken Giles九局登板沒失分，本季第9次救援成功。