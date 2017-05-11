（中央社記者張謙香港11日電）中國大陸有關方面近日公布不文明航機旅客的名單，但有網民認為這種做法不夠，表示「違法成本低，有甚麼用」。



觀察者網今天報導，中國航空運輸協會昨天在微信發布第7批、第8批民航旅客不文明行為紀錄名單，分別有14人和19人。



報導表示，加上此前發布的6批不文明行為紀錄名單，迄今已經有106名旅客在名單內。



據報導，最新2批名單和以往6批相比，有幾類不文明行為較為集中，包括謊稱有炸彈、謊稱攜帶管制器具，以及拒不配合檢查並有肢體衝突。



有旅客在機上使用手機，擾亂客艙安全秩序；也有一些旅客衝闖控制區，以及擅自進入停機坪等。



報導指出，航空公司利用航協發布的民航旅客不文明行為紀錄，根據公司實際情況和案例，對列入不文明行紀錄的搭機人員採取限制和懲戒措施。



有關紀錄只留存1至2年。但報導沒有具體說明這些不文明旅客是否會被禁止登機。



對於航協公布名單，一些網民反應負面，主要認為懲罰太輕。有網民留言，「違法成本太低，有什麼用。」也有網民質疑，名單內的旅客所犯的已不僅是不文明舉止，而是違法了；也有網民質疑紀錄最多只是2年，為何不是終身。1060511