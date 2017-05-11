共軍渤海射彈針對薩德？陸專家：純臆測中央社 (2017-05-11 11:06)
（中央社記者尹俊傑北京11日電）中共軍方日前在渤海試射新型飛彈，外媒猜測是共軍最新彈道飛彈東風26B，且針對在南韓部署的薩德反飛彈系統。但中國大陸軍事專家認為，外媒不少分析純屬臆測。
中國大陸國防部新聞局9日證實，中共火箭軍部隊近日在渤海海域進行「新型導彈（飛彈）武器作戰檢驗」。這次行動是根據年度訓練計畫，「有效應對國家安全面臨的威脅」。
這次飛彈試射正值朝鮮半島局勢敏感，南韓總統大選前夕，美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）也接近完成。路透社報導，共軍射彈是針對朝鮮半島緊張局勢日益加劇及薩德反導系統。
中國大陸環球網今天報導，共軍未公布這次訓練發射的飛彈型號和數量。但新加坡聯合早報網站文章提到，共軍飛彈殘骸印有「E/ADF-26B」的照片近期在網路瘋傳，許多人認為這次試射的就是東風26B。
東風26B可攜帶電磁脈衝（EMP）彈頭，有效打擊敵方雷達，這型彈道飛彈被認為是共軍反制薩德在南韓部署的利器。
中國大陸飛彈技術專家楊承軍對此表示，這次試射可能是陸製多用途、高精度新型中程彈道飛彈的綜合性能檢驗。但只是年度試射演訓計畫的一部分，不針對任何國家，和區域局勢沒有必然聯繫。
報導引述中國大陸一名未具名軍事專家表示，外媒對「E/ADF-26B」的解讀完全是「臆斷」。至於東風26B能否反制薩德，這名專家說，中國大陸彈道飛彈公開資料非常有限，很難做出精確評估。1060511
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