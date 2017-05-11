（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）南韓女團f(x)前成員、藝人雪莉10日被曝料與年長11歲的某品牌總監金民俊（音譯，35歲）相戀，並被拍到在首爾市梨泰院、古巴等地公開約會的照片。



南韓「日刊體育」指出，雪莉東家SM娛樂當天表示，兩人近期互生情愫，因對方是圈外人，雪莉擔心會給對方造成不必要的困擾，因此才沒有公布。



報導指出，雪莉與男子二人組Dynamic Duo成員崔子（崔宰浩，37歲）兩人約3年的戀情走到盡頭。今年3月6日，兩人對外承認已分手。但雪莉今年的西洋情人節是與新男友金民俊一起度過的，她與新舊男友交往時間有點重疊，大家都頗感好奇。



據報導，雪莉的新男友金民俊兼具DJ Crew、鼓手、攝影師、籃球好手等身分，是Crew 360sounds的成員。1060511