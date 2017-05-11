▲陳艾琳在臉書坦言，是因為發病才會情緒失控罵自己是廢物。（圖／翻攝自陳艾琳臉書，2017.05.11）

藝人陳艾琳9日在臉書情緒失控表示：「我對不起妳們，我沒有資格寫任何兩性的書籍，我不過就是一界廢物。」隨即引起大批網友的關心。昨（10）日陳艾琳於臉書坦言：「發病了。」並說發病就像被附身的狀態，掩蔽住大腦理性思考的能力，所以才會有如此失控的行為產生。

陳艾琳10日在臉書表示：「昨天發病了，讓你們擔心我很抱歉。」並說發病像是一種被附身的狀態，掩蔽住大腦理性思考的能力，無法控制的出現負面聲浪。陳艾琳更說：「我其實也不明白，心壞了，再生得耗時多久，只能慢慢摸索，讓腦子與身體溝通、琢磨。」即便琳琳現今還走不出過往傷痛，但她也樂觀表示，「我慶幸我正被碰觸著、著色著，不只是我所在乎的人，還有這世界使人震懾的故事和景色，都不過是滄海一粟，外頭的風雨，是我們所經歷的千百倍。」

許多網友相當心疼陳艾琳，紛紛留言替她打氣：「妳該聽的已不是外界的任何言語了，用心聽的是自己心裡的聲音」、「加油，很多人都在關心妳，適時的發洩是好的，也希望妳能趕快開心起來唷！」