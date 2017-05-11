大陸偉哥之父涉洗錢 紐西蘭遭判中央社 (2017-05-11 10:34)
（中央社台北11日電）有中國大陸「偉哥之父」之稱的閻永明，因為涉及洗錢犯罪，被紐西蘭法院判處5個月家庭監禁，沒收犯罪所得2785萬紐幣（約新台幣5.75億元），並返還給中國大陸。
新華社報導，2016年年初，中國大陸警方與紐西蘭警方聯手調查閻永明犯罪所得，中國大陸也積極向紐西蘭提出引渡申請。閻永明最後選擇退還鉅額贓款，繳納鉅額罰金，並在2016年11月12日回到中國大陸自首。
不過，由於他返回中國大陸投案前，紐西蘭警方已經向當地法院指控閻永明涉嫌洗錢犯罪，應紐西蘭警方請求，中國大陸警方今年1月中旬將閻永明移交紐西蘭警方，並在紐西蘭法院進行審判。
紐西蘭奧克蘭法院判決閻永明涉嫌洗錢罪行成立，處以5個月家庭監禁，附加6個月緩刑監管。紐西蘭也將沒收的犯罪所得2785萬紐幣，返還中國大陸。1060511
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