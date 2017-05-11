上海茶飲店喜茶 排隊人潮中央社 (2017-05-11 10:50)
茶飲店「喜茶」的排隊現象備受討論。圖為上海人民廣場附近商場大樓內的喜茶門市，大樓外排了100多人，大樓內的店家還有許多消費者在點單。中央社記者張淑伶上海攝 106年5月11日
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