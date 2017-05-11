上海茶飲網紅店喜茶中央社 (2017-05-11 10:50)
今年農曆年後，大陸的茶飲店「喜茶」在多地出現大排長龍的現象，還擺出道歉啟事表示黃牛猖獗，正想辦法拓點。相關現象引發行銷界討論。中央社記者張淑伶上海攝 106年5月11日
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