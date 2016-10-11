▲謝金晶陪同豬哥亮出席出院感恩茶會。（圖／記者陳明安攝，2016.10.11）

歌手謝金晶為照料大腸癌末住進台大醫院的父親豬哥亮，停工許久，今（11）日一早在助理陪同下現身桃園機場，準備飛往雅加達參加商演，被媒體問到父親病情，她低調不願多談：「不好意思，我要先登機（入海關）。」

《自由》報導，謝金晶素顏現身，帶著黑框眼鏡加口罩，但心情看起來不錯，與同行友人有說有笑，似乎對父親病情寬心許多。據悉她為了照料豬哥亮，至少推掉了6個工作，這場商演則是去年底就談好的行程，因此仍照原定計畫執行。