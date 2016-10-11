謝金晶飛印尼開工 低調避談豬哥亮病情NOWnews今日新聞 (2017-05-11 10:12)
歌手謝金晶為照料大腸癌末住進台大醫院的父親豬哥亮，停工許久，今（11）日一早在助理陪同下現身桃園機場，準備飛往雅加達參加商演，被媒體問到父親病情，她低調不願多談：「不好意思，我要先登機（入海關）。」
《自由》報導，謝金晶素顏現身，帶著黑框眼鏡加口罩，但心情看起來不錯，與同行友人有說有笑，似乎對父親病情寬心許多。據悉她為了照料豬哥亮，至少推掉了6個工作，這場商演則是去年底就談好的行程，因此仍照原定計畫執行。
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上一則：豬哥亮傳過世 經紀人否認
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