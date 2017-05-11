（中央社記者鄭景雯台北11日電）藝人豬哥亮因大腸癌住進台大醫院兩個多月，媒體今天報導傳出豬哥亮過世消息，豬哥亮經紀人蘇瑞煌今天說，「豬哥亮沒有過世」，他也再次向家屬確認，否認媒體報導。



媒體報導豬哥亮住院治療，今天傳出過世消息，報導內容還向豬哥亮主治醫生、台大醫院外科部副主任梁金銅查證，梁金銅聽聞表示，「沒有吧，沒有吧」，否認過世傳聞。



中央社今天也向蘇瑞煌求證，蘇瑞煌否認報導內容，為此他也再次向家屬確認，「豬哥亮沒有過世」。1060511