谷阿莫受邀音樂節 將以「創作者」身分出席NOWnews今日新聞 (2017-05-11 09:39)
網路紅人谷阿莫以「X分鐘看完電影」在網路擁有高人氣，日前被片商提告侵權，但谷阿莫堅持自己是「二次創作」，遭受外界撻伐。近日WebTVAsia在臉書公布，下個月將在泰國舉辦的年度音樂節「亞洲熱播盛典」，古阿莫將以「創作者」的身分出席，引起網友高度關注。
WebTVAsia在臉書公布第二波超狂卡司，6組創作者包含瘋狂團體Gino脖子、聖結石、林雨葶、網美蔡瑞雪 、美聲組合「萬萬小宇宙」，還有谷阿莫也名列其中，屆時谷阿莫將與韓國天王Rain以及日本女團AKB48同台。有網友看到6位「創作者」名單，留言開酸：「是5組創作者吧？」更有其他網友附和：「的確是5組。」無論「二次創作」究竟算不算真的創作，谷阿莫下個月出席「亞洲熱播盛典」勢必會再掀起一股討論。
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