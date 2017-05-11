愛妻街頭翻臉暴走 賈斯汀在後苦苦追NOWnews今日新聞 (2017-05-11 09:54)
美國歌手賈斯汀（Justin Timberlake）近日被拍到與愛妻潔西卡貝兒（Jessica Biel）一同上街，但兩人氣氛似乎不太融洽，只見潔西卡在街頭翻臉頭也不回往前走，丟著賈斯汀在背後苦苦追趕。
根據《每日郵報》報導，歌手賈斯汀與妻子潔西卡貝兒近日一同現身紐約街頭，但兩人氣氛似乎不太融洽。只見潔西卡因為不明原因發怒，隨即在街頭丟下賈斯汀一個人往前走，逼著他在後面苦苦追趕。而賈斯汀也數度呼喊潔西卡、試圖和她對話，但潔西卡皆無理會繼續發脾氣。
而潔西卡近日在接受採訪時曾表示，希望孩子長大後能像賈斯汀一樣具有幽默感和魅力，但不要像父親一樣對事業沒有概念，也不希望孩子走音樂這條路。潔西卡與賈斯汀在2012年結婚，育有兩子，兩人平常感情不錯。但潔西卡街頭發怒照一出，也有網友隨即出來爆料，說曾聽聞過賈斯汀其實滿討人厭。
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