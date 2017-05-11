（中央社記者張淑伶上海11日電）廣東省清遠市因垃圾焚燒發電廠選址問題，自1日起開始有民眾上街抗議。網傳警民激烈衝突畫面，清遠政府10日回應，「傷人致死、罷課」是謠言。



在臉書及推特等大陸封鎖的海外社群平台上，有關眾多清遠市民眾聚集在市區廣場抗議，並遭警方強力制止的畫面正在流傳。



當地民眾希望能擱置垃圾焚燒發電廠選址在飛來峽鎮的計畫。畫面顯示，有至少千名群眾在市區大街抗議，警察對一些抗議者拳打腳低，還施放催淚彈。



清遠市政府新聞辦公室官方微博10日發布給全體市民的通告，表示部分群眾因擔心環境汙染舉行聚集抗議活動，但「有少數別有用心者組織煽動」，嚴重影響正常生活和公共秩序，公安機關已依法處理相關情況。



官方說，目前這個發電廠尚未進入環評、社會風險評估等環節，呼籲民眾理性看待。



官方一方面表示，一些警民激烈衝突的畫面在網路傳播，「證實為謠傳」; 一方面說，7日晚間因為示威者不理會法規，公安機關不得不強制帶離少數涉嫌擾亂秩序、或違法人員。



不少網友對此回應，政府的心態就是「維穩大於一切」，政府封鎖媒體、刪除網路相關貼文，態度令人失望。還有人說，在網路自媒體時代，政府面對幾萬人質疑，回應太慢，也不公開處理警察打人事件，難以讓人民信服。



關於垃圾焚燒發電廠，清遠市政府的通告中表示，清遠已經面臨「垃圾圍城」的嚴峻困局，如果不新增處理廠，現有的掩埋場只能再使用兩年，目前正在進行項目核准的前期工作。1060511