特派員看世界專欄（中央社記者張淑伶上海11日電）如果不是親眼所見，很難相信區區一杯奶茶，可以讓人排隊數小時購買，還有黃牛要用多出3倍的價格賣出，買到的人則是又苦又樂的在網路上分享自己的戰利品。



這是中國大陸一線城市的現象。究竟是年輕消費者太有空，還是在社群平台上分享自己到過「網紅店」，真的已成為大陸人口中的「剛需（剛性需求）」？又或是業者創造出的行銷手法？



今年農曆年後，大陸的茶飲店「喜茶」傳出在上海及深圳多家店面大排長龍的消息，社群平台「微信」的朋友圈中，不乏「排了五小時終於喝到了」這樣的動態分享。



雖然這位朋友後來私下表示，「發誓再也不會排了」，但以上海有2400萬人來看，哪怕喜歡嚐鮮者的比例不高，仍為數可觀，夠網紅店熱鬧上好一陣子。



中央社記者來到位於上海人民廣場附近商場大樓內的喜茶門市，大樓外排了100多人，至少要排一個小時，每人還限購2杯。大樓周邊及商場內，不時可以聽到中年人小聲說著：「喜茶現貨要嗎？」



40多歲的劉先生是專賣喜茶的黃牛。他說，一杯人民幣20元（約新台幣90元）左右的茶飲，透過他拿現貨是70元，剛開店時這個價格可以賣到100元以上。除了轉手賣茶飲，他也賣排隊號碼，一個號碼50元，可節省排隊時間。



茶飲現貨和排隊號怎麼來？原來，這些黃牛從早到晚都在這排隊，不停的排和買，囤積茶飲。



見記者並不真心想花3倍價買茶飲，他索性聊了起來。劉先生之前是個保全人員，中年找工作不容易，先當黃牛打點零工，但他的確想盡快找到下一份工作，因為做喜茶黃牛的生意已經沒有剛開幕時那麼好了，「不可能一直火下去的」。



喜茶不是唯一出現排隊現象的茶飲店。台資品牌的「一點點」在上海經營多年，日前在北京開第一家店時，有報導指出，消費者排隊時間達4小時。



外界盛傳，這些可能是一種行銷手法，一開始是「花錢請人排的」，久了就「真的有人來排了」。不過，喜茶的創辦人聶云宸嚴詞否認。



他在關注企業家的微信公眾號「正和島」文章中說，如果只需要找人排隊就能成就一個品牌，那太簡單了。產品好才是關鍵，上海喜茶單店單日可售出3000杯茶飲。喜茶的特色，在於首創把起司加入茶飲。



1996年就進入上海的台企雅茗天地集團，以「快樂檸檬」品牌掀起上海茶飲「台」風。雅茗天地總經理盧小慧告訴中央社記者，茶飲排隊代表年輕人的心態，這群20、30歲網路世代的精神是：活在當下、呈現自我，很在乎「體驗」。她認為，喜茶抓住年輕人的心，讓他們願意分享。



上海房租高，連帶拉高茶飲的單價。以台資茶飲品牌「一芳」來說，一杯烏龍鮮奶在台灣是新台幣40元，在上海則是人民幣13元（約新台幣57元）。



價錢高不是問題。盧小慧笑言，真正中產階級的人，要盤算家計，過得像無產階級。但許多無產階級年輕人，有爸媽供應，過的反而是中產階級的生活。



她認為，兩岸年輕世代的消費行為其實差不多，但在大陸的計劃生育政策下，不少青年是「祖孫三代6人照顧一人」被呵護大的，更加自我，在消費上也更追求新鮮和獨特的體驗，這也是行銷人員的挑戰。1060511