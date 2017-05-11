（中央社記者尹俊傑北京11日電）中共黨媒人民日報今天發表評論堅稱，台灣今年無法參與WHA，是因國際社會依「一中」原則辦事，中國大陸沒有打壓。民進黨政府若不承認「九二共識」，台灣就沒有國際空間。



人民日報在題為「碰壁一年 該反省了」的評論中說，從國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）到世界衛生大會（WHA），台灣過去幾年能參加的國際組織會議如今都進不了門，是因少了「九二共識」這把鑰匙。



這篇評論聲稱，2008年以來，台灣之所以能以「中華台北」等名義參加各類國際組織會議，是在「九二共識」共同政治基礎上，透過兩岸協商做出的特殊安排。



文章寫道：「民進黨當局既然丟掉了這個政治基礎，任何國際組織都無法再做出類似的『特殊安排』了。國際社會遵照『一個中國』這個既定原則辦事，又何來『大陸打壓』之說？」



對政府指責中國大陸損害台灣民生福祉，評論說，台灣雖因民進黨原因無法參與國際組織會議，但涉及民航、治安、衛生防疫等需與國際組織合作的民生領域，陸方都協調相應管道和平台。前述指責「站不住腳」。



文章表示，民進黨執政將滿1年，藉參加WHA「博關注、博同情」是意料中事。「但鬧騰完之後，也請民進黨當局想清楚，不承認體現一中原則的『九二共識』，不僅兩岸關係無法破僵，所謂的『國際空間』也不可能存在。」



行政院大陸委員會10日表示，政府從未接受中國大陸主張的「一個中國」原則，這既非兩岸協議落實、交流互動前提，更不能成為阻撓台灣參與國際的藉口。兩岸間的政治分歧，不應凌駕在人類健康安全之上。1060511