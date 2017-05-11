陳羽凡醉後怒砸車 公司致歉盼外界給空間NOWnews今日新聞 (2017-05-11 08:57)
大陸歌手陳羽凡日前被拍到前去買醉，喝醉後他發現跟拍，一怒之下竟揮桿砸車，之後情緒一來也直接對著媒體吐苦水，感嘆「綠帽子被媳婦戴成這樣」。而10日晚間，陳羽凡的經紀公司也為其偏激言行道歉，希望外界能給他一點時間處理。
大陸女星白百何先前被拍到與小鮮肉同遊泰國，爆出出軌醜聞，之後老公陳羽凡表示兩人其實已離婚，引起外界譁然。陳羽凡近日則被拍到深夜買醉，發現有媒體跟拍，一怒之下拿高爾夫球桿攔車開砸甚至誤傷駕駛，之後還對著媒體吐苦水：「家醜不外揚，你理解一下好嗎？」更表明：「沒白百何我沒有髒身兒，我什麼都沒做，綠帽子被媳婦戴成這樣！」之後更大嘆自己被傷得很深。
對此，陳羽凡的公司也於10日晚間發文回應：「某工作室近期對羽凡持續跟蹤、偷拍、捏造、揣測、與輿論引導。已嚴重影響到羽凡的正常生活。對羽凡的過激言行向公眾表示歉意，同時希望大家能給他一些時間和空間來處理私人事務。」除了代替陳羽凡致歉外，也盼外界能夠給他一些私人空間。
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