「花郎」陳柱亨為池昌旭應援 展同門情誼NOWnews今日新聞 (2017-05-11 09:16)
南韓演員陳柱亨，時常能在韓劇中看到他的身影，喜歡在社群網站與粉絲分享生活的他，於昨（10）日在IG上傳了同經紀公司的師兄池昌旭主演的新劇海報，為對方應援。
陳柱亨近來在韓劇《花郎》與大牌演員朴敘俊、高雅羅、朴炯植、崔珉豪等人合作，雖然只是扮演配角，但帥氣的外表讓人不能忽視，因此逐漸受到關注。而陳柱亨於昨日晚間上傳了池昌旭與南智鉉主演的韓劇《奇怪的搭檔》的海報照片，並在貼文中寫下，待會10點，並標記劇名奇怪的搭檔。
其實他與池昌旭同屬經紀公司Glorious Entertainment，兩人是前後輩的關係，因此才會在昨日師兄池昌旭主演的戲劇開播時，在IG上為對方打氣、應援。
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