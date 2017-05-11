▲陳柱亨與池昌旭是同經紀公司的師兄弟關係，他於昨（10）日在IG貼出師兄池昌旭主演的戲劇海報，替對方應援。（圖／翻攝自Glorious Entertainment官網，2017.05.11）

南韓演員陳柱亨，時常能在韓劇中看到他的身影，喜歡在社群網站與粉絲分享生活的他，於昨（10）日在IG上傳了同經紀公司的師兄池昌旭主演的新劇海報，為對方應援。

陳柱亨近來在韓劇《花郎》與大牌演員朴敘俊、高雅羅、朴炯植、崔珉豪等人合作，雖然只是扮演配角，但帥氣的外表讓人不能忽視，因此逐漸受到關注。而陳柱亨於昨日晚間上傳了池昌旭與南智鉉主演的韓劇《奇怪的搭檔》的海報照片，並在貼文中寫下，待會10點，並標記劇名奇怪的搭檔。

其實他與池昌旭同屬經紀公司Glorious Entertainment，兩人是前後輩的關係，因此才會在昨日師兄池昌旭主演的戲劇開播時，在IG上為對方打氣、應援。

▲陳柱亨於IG上傳池昌旭主演的韓劇海報，為對方應援。（圖／翻攝自陳柱亨IG，2017.05.11）