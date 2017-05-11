▲俞承豪為時尚雜誌拍攝的運動海報公開。（圖／翻攝自HIGH CUT IG，2017.05.11）

「國民弟弟」俞承豪近來與金所炫合作的韓劇《君主─假面的主人》，已經於韓國播出，飾演世子的他架式十足，每次預告一公開就會引起熱議。而他為知名時尚雜誌拍攝的海報照片，於昨（10）日在官方社群平台公開。

釋出的照片中，原本五官就很深邃的俞承豪，望向鏡頭的目光非常熾熱，一手撐著頭，手臂上爆出青筋；而他穿著蘋果綠的短袖上衣，以及藍色運動褲、深色內搭褲，一身運動風裝扮，微濕又有點凌亂的髮絲，就像是剛運動完，明明沒有任何的裸露，卻讓看了海報的人想入非非。

▲俞承豪為時尚雜誌拍攝的運動海報公開。（圖／翻攝自HIGH CUT IG，2017.05.11）