林宥嘉丁文琪新婚趴 Hebe甜喊：愛著愛著就永遠NOWnews今日新聞 (2017-05-11 08:45)
歌手林宥嘉與丁文琪在9日於輕井澤舉辦小型「新婚趴」，並邀來Selina、Hebe及其他藝人到場一同見證甜蜜愛情。Hebe更大方祝福林宥嘉與丁文琪能：「愛著愛著就永遠。」有網友表示，從照片也能感受到滿滿的幸福，並不自覺地微笑起來。
Hebe在臉書表示：「趕緊跟你們分享，參加了幸福又感動的美麗婚禮。」隨後PO出多張婚禮現場的照片，笑說「宥嘉娶到美麗賢妻，開心的嘴都閉不攏了呢！」Hebe細心地在每張照片都附上不同文字，好心情顯而易見；在一張與Selina、林宥嘉夫婦的四人合照，更甜讚：「內外在都超優秀的妹妹與妹婿，姊覺得驕傲！」
不少網友看到Hebe獻上溫暖祝福，紛紛表示：「在電腦前都感染到滿滿的幸福了！好開心！」、「被宥嘉與kiki的幸福染著，實在是好幸福喔。」也有網友歪樓笑說：「娜娜抽到捧花，馥甄妳準備要跟娜娜結婚了嗎？」
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