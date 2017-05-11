▲Selina（左一）與Hebe（右一）一同現身輕井澤，參加林宥嘉（左二）與丁文琪（右二）的新婚趴。（圖／翻攝自Hebe臉書，2017.05.11）

歌手林宥嘉與丁文琪在9日於輕井澤舉辦小型「新婚趴」，並邀來Selina、Hebe及其他藝人到場一同見證甜蜜愛情。Hebe更大方祝福林宥嘉與丁文琪能：「愛著愛著就永遠。」有網友表示，從照片也能感受到滿滿的幸福，並不自覺地微笑起來。

Hebe在臉書表示：「趕緊跟你們分享，參加了幸福又感動的美麗婚禮。」隨後PO出多張婚禮現場的照片，笑說「宥嘉娶到美麗賢妻，開心的嘴都閉不攏了呢！」Hebe細心地在每張照片都附上不同文字，好心情顯而易見；在一張與Selina、林宥嘉夫婦的四人合照，更甜讚：「內外在都超優秀的妹妹與妹婿，姊覺得驕傲！」

不少網友看到Hebe獻上溫暖祝福，紛紛表示：「在電腦前都感染到滿滿的幸福了！好開心！」、「被宥嘉與kiki的幸福染著，實在是好幸福喔。」也有網友歪樓笑說：「娜娜抽到捧花，馥甄妳準備要跟娜娜結婚了嗎？」

▲Hebe笑說，林宥嘉（右）娶到美麗賢妻丁文琪（左）笑得合不攏嘴呢。（圖／翻攝自Hebe臉書，2017.05.11）

▲Hebe（右）與Selina（左）參加林宥嘉夫婦新婚趴，Hebe笑說場地太美，讓她拍個不停。（圖／翻攝自Hebe臉書，2017.05.11）