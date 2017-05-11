新疆地震規模5.5 傳已4死中央社 (2017-05-11 08:34)
（中央社台北11日電）中國地震台網報導，11日上午約6時，新疆喀什地區發生地震，規模5.5，震源深度8公里。據當地醫院表示，已有4人遇難，傷亡情況仍在進一步統計中。
中國地震台網指出，11日上午5時58分，新疆喀什地區塔什庫爾干縣發生規模5.5地震，震源深度8公里。
網易引述自治區地震局現場流動觀測員報告，塔什庫爾干縣醫院牆磚脫落，已經出現成片房屋倒塌現象，並有人員被埋。截至目前已經發現4人死亡，10多人受傷。
據中國地震台測得的訊息，當地餘震仍頻。1060511
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