▲鋼琴小王子黃裕翔。（圖／有享影業，2017.05.10）

黃裕翔於2012年以自身故事改編的電影《逆光飛翔》榮獲第49 屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者，去年又以《聽見黃裕翔》專輯中的〈高鐵小旅行〉榮獲金曲獎演奏類最佳作曲人獎。靠著音樂才華及努力打動人心，台灣高鐵特別贊助場地及車票，讓黃裕翔在母親節假期前夕12、13日兩天，以快閃表演為等待乘車的旅客準備小驚喜，並祝全天下媽媽母親節快樂。

這是黃裕翔第一次玩快閃表演，要在短短的15至20分鐘抓住大家的耳朵及目光，對於現場即興彈奏功力是一大考驗，但他一點也不緊張，反而躍躍欲試感到超級興奮，屆時也將開放現場點歌，並即興改編喜歡的歌手作品來表演，貼心表示「要準備一些厲害而且大家聽過的歌，會比較有共鳴！」

▲鋼琴小王子黃裕翔將於母親節前夕舉辦快閃音樂會。（圖／有享影業，2017.05.10）

黃裕翔日前與朱俐靜在演唱會上首次合作，其中〈存在的力量〉歌詞裡剛好也有「逆光飛翔」4個字，這個巧合讓兩人都覺得是一種奇妙的緣份，因此結為好友。兩人在後台趣事不斷，黃裕翔笑說：｢因為我們都待在同一個休息室，在表演當中俐靜需要換兩套衣服，因為舞群都去外面等她換好衣服，只有俐靜跟我待在休息室，我還開玩笑說，『我不會偷看的哦！』」

▲黃裕翔（前）和朱俐靜因合作而結為好友。（圖／有享影業，2017.05.10）

除了快閃帶給大家驚喜外，黃裕翔也希望藉此宣傳將在6月中舉辦的「裕翔的暗中作樂慈善音樂會」，從2013年起每年都在歲末年終舉辦慈善音樂會的他，去年因為工作關係，讓活動延後到今年6月中，並以環保愛地球為主題，選在6/20及夏至關燈日6/21兩天，舉辦「暗中作樂」慈善音樂會，活動上將不使用燈光、音響，讓大家聽見最純粹的音樂。

▲黃裕翔將在6月中舉辦的「裕翔的暗中作樂慈善音樂會」。（圖／有享影業，2017.05.10）